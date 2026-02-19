Finale pour l'or au hockey féminin

L'équipe canadienne de hockey féminin a livré une solide bataille contre l'équipe américaine en finale aux Jeux de Milan, avant de s'incliner en période de prolongation 2-1 jeudi.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Ça a été un match hyper serré alors que les deux équipes n'ont marqué qu'un but de chaque côté. Moi, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup moins facile pour les Canadiennes. Il faut dire qu'Ann-Renée Desbiens a fait le travail depuis le début.»