Finale pour l'or au hockey féminin

Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation

le 19 février 2026 16:02

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation
Les Canadiennes, dont la capitaine Marie-Philip Poulin (au centre), sont assommées après le revers. / PC#Darryl Dyck

L'équipe canadienne de hockey féminin a livré une solide bataille contre l'équipe américaine en finale aux Jeux de Milan, avant de s'incliner en période de prolongation 2-1 jeudi.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«Ça a été un match hyper serré alors que les deux équipes n'ont marqué qu'un but de chaque côté. Moi, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup moins facile pour les Canadiennes. Il faut dire qu'Ann-Renée Desbiens a fait le travail depuis le début.»

Meeker Guerrier

