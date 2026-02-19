Violeur en série des années 90 plaide coupable

L’un des plus grands violeurs en série des années 1990 a plaidé coupable à des chefs d'agression sexuelle et de séquestration au palais de justice de Montréal.
Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à l'émission Lagacé le matin, en discuter jeudi au micro de Philippe Cantin.
«C'est Jean Désormeaux, qui a aujourd'hui 61 ans, qui a plaidé coupable à des chefs d'agression sexuelle, enlèvements, menaces de mort. Imagine le soulagement pour ces femmes ce matin, après presque 35 ans. Elles ont témoigné pour cette agression alors qu'elles étaient de jeunes adolescentes. Elles ont dit comment ça les a marqués au fer rouge, ça a changé leur vie, que ce crime leur a volé leur paix, leur sécurité, leur identité. Grâce aux technologies, ils ont été capables de faire une concordance qu'il n'y avait pas à l'époque.»