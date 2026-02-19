 Aller au contenu
Sports
Finale Canada-États-Unis

Une défaite cruelle pour les Canadiennes

par 98.5 Sports

0:00
7:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 février 2026 18:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
Une défaite cruelle pour les Canadiennes
Mario Langlois / Cogeco Média

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin analyser et commenter la défaite cruelle des Canadiennes contre les Américaines en finale de la médaille d'or de hockey féminin.

Les sujets discutés

  • Une défaite cruelle pour le Canada contre les États-Unis
  • Marie-Philip Poulin sous le choc après le revers;
  • Mélodie Daoust souligne que ça prend quatre ans pour oublier une défaite en finale des Jeux;
  • La gestion des effectifs pour l'équipe masculine avec Sidney Crosby;
  • La pression sur l’équipe canadienne face à un alignement finlandais composé de joueurs de la LNH.

Vous aimerez aussi

Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
Bonsoir les sportifs
Deux autres médailles en patinage et une frousse au hockey
0:00
15:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les rabais de la semaine en épicerie
Rattrapage
Épicerie
Les rabais de la semaine en épicerie
Quand l'Intelligence artificielle responsable entre en conflit avec la Défense
Rattrapage
Économie
Quand l'Intelligence artificielle responsable entre en conflit avec la Défense
Défaite crève-coeur au hockey, appuis politiques et échange d'épinglettes
Rattrapage
Jeux de Milan
Défaite crève-coeur au hockey, appuis politiques et échange d'épinglettes
«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
Rattrapage
L'appui à la souveraineté du Québec à la baisse
«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
Un bleu chez les rouges: «On n'a jamais vu autant de transfuges»
Rattrapage
Recapitulatif politique à saveur sportive
Un bleu chez les rouges: «On n'a jamais vu autant de transfuges»
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Rattrapage
Défaite au match pour l'or à Milan
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
Rattrapage
Politique internationale
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
«On fait des trucs qui font énormément réagir» -Rose-Aimée Automne T. Morin
Rattrapage
Série Au-delà du sexe
«On fait des trucs qui font énormément réagir» -Rose-Aimée Automne T. Morin
L'ex-prince Andrew arrêté en Angleterre
Rattrapage
Affaire Epstein
L'ex-prince Andrew arrêté en Angleterre
Nouvelles technologies : «Ils ont été capables d'établir une concordance»
Rattrapage
Violeur en série des années 90 plaide coupable
Nouvelles technologies : «Ils ont été capables d'établir une concordance»
Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation
Rattrapage
Finale pour l'or au hockey féminin
Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation
Conseil de paix de Donald Trump: «C'est un peu surréel» -Ferry De Kerckhove
Rattrapage
Nouvelle instance aux objectifs nébuleux
Conseil de paix de Donald Trump: «C'est un peu surréel» -Ferry De Kerckhove
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
Rattrapage
L'album My World is the Sun
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»
Rattrapage
Entrevue avec deux profs
Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»