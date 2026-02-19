Finale Canada-États-Unis

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin analyser et commenter la défaite cruelle des Canadiennes contre les Américaines en finale de la médaille d'or de hockey féminin.
Les sujets discutés
- Une défaite cruelle pour le Canada contre les États-Unis
- Marie-Philip Poulin sous le choc après le revers;
- Mélodie Daoust souligne que ça prend quatre ans pour oublier une défaite en finale des Jeux;
- La gestion des effectifs pour l'équipe masculine avec Sidney Crosby;
- La pression sur l’équipe canadienne face à un alignement finlandais composé de joueurs de la LNH.