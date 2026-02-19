 Aller au contenu
Politique provinciale
Recapitulatif politique à saveur sportive

Un bleu chez les rouges: «On n'a jamais vu autant de transfuges»

par 98.5

0:00
9:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 février 2026 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un bleu chez les rouges: «On n'a jamais vu autant de transfuges»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est le moment pour Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire résumé de l'actualité politique sous forme d'analogies sportives. 

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse présenter les évènements qui ont retenu son attention cette semaine, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Cette semaine, il y a un nouveau bleu dans l'équipe des rouges.  

«On n'a jamais vu autant de transfuges passer des conservateurs ou libéraux. Alors, honnêtement, c'est très intéressant et certainement très insécurisant et angoissant pour Pierre Poilievre.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

La CAQ recule sur la fusion de Transplant Québec et d'Héma-Québec
La commission
La CAQ recule sur la fusion de Transplant Québec et d'Héma-Québec
0:00
2:33
Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard
Lagacé le matin
Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard
0:00
11:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une défaite cruelle pour les Canadiennes
Rattrapage
Finale Canada-États-Unis
Une défaite cruelle pour les Canadiennes
Les rabais de la semaine en épicerie
Rattrapage
Épicerie
Les rabais de la semaine en épicerie
Quand l'Intelligence artificielle responsable entre en conflit avec la Défense
Rattrapage
Économie
Quand l'Intelligence artificielle responsable entre en conflit avec la Défense
Défaite crève-coeur au hockey, appuis politiques et échange d'épinglettes
Rattrapage
Jeux de Milan
Défaite crève-coeur au hockey, appuis politiques et échange d'épinglettes
«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
Rattrapage
L'appui à la souveraineté du Québec à la baisse
«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Rattrapage
Défaite au match pour l'or à Milan
«Les Canadiennes ont vraiment prouvé qu'elles méritaient leur place en finale»
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
Rattrapage
Politique internationale
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
«On fait des trucs qui font énormément réagir» -Rose-Aimée Automne T. Morin
Rattrapage
Série Au-delà du sexe
«On fait des trucs qui font énormément réagir» -Rose-Aimée Automne T. Morin
L'ex-prince Andrew arrêté en Angleterre
Rattrapage
Affaire Epstein
L'ex-prince Andrew arrêté en Angleterre
Nouvelles technologies : «Ils ont été capables d'établir une concordance»
Rattrapage
Violeur en série des années 90 plaide coupable
Nouvelles technologies : «Ils ont été capables d'établir une concordance»
Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation
Rattrapage
Finale pour l'or au hockey féminin
Les Canadiennes s'inclinent face aux Américaines en prolongation
Conseil de paix de Donald Trump: «C'est un peu surréel» -Ferry De Kerckhove
Rattrapage
Nouvelle instance aux objectifs nébuleux
Conseil de paix de Donald Trump: «C'est un peu surréel» -Ferry De Kerckhove
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
Rattrapage
L'album My World is the Sun
Dominique Fils-Aimé: la musique comme processus de guérison
Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»
Rattrapage
Entrevue avec deux profs
Montrer aux élèves les Jeux de Milan: «C'est important pour leur apprentissage»