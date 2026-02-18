Le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, dresse un bilan teinté d'optimisme quant à la collaboration entre le milieu des affaires et les gouvernements, tout en soulevant des défis structurels majeurs pour l'économie québécoise.
Lors de son passage en studio, M. Ferreira a souligné que le climat s'est nettement amélioré, notant une plus grande écoute des autorités fédérales et provinciales.
Il s'inquiète toutefois de la facilité avec laquelle les entreprises d'ici sont acquises par des intérêts américains.
Pour contrer ce phénomène, il propose la mise en place d'incitatifs fiscaux liés au repreneuriat local et au maintien des chaînes d'approvisionnement au pays.
Interrogé sur la frilosité des institutions financières envers les «startups technologiques montréalaises», il admet une différence de culture de risque avec nos voisins du Sud:
«Il y a une différence de culture de risque entre le Canada de façon générale et les États-Unis. [...] Je pense qu'on doit prendre un peu plus de risque au niveau des startups, du capital de risque. C'est dans la culture, c'est aussi dans nos règles.»
Autres sujets traités:
- Crise du logement: le PDG déplore une construction insuffisante de logements locatifs par rapport aux condos et suggère que les entreprises s'impliquent davantage dans le logement de leurs employés;
- Gaz naturel: il se dit favorable à l'exploration et à l'exploitation du gaz naturel québécois pour réduire la dépendance aux États-Unis et décarboner l'industrie lourde qui utilise encore du mazout ou du diesel;
- Politiques de Trump: il se dit modérément préoccupé par les tarifs douaniers, croyant que les pressions politiques internes aux États-Unis forceront des assouplissements;
- Secteurs d'avenir: Ferreira mise gros sur la défense, les minéraux critiques et la transformation de l'aluminium pour assurer la croissance économique du Québec.