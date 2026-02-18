Le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, dresse un bilan teinté d'optimisme quant à la collaboration entre le milieu des affaires et les gouvernements, tout en soulevant des défis structurels majeurs pour l'économie québécoise.

Lors de son passage en studio, M. Ferreira a souligné que le climat s'est nettement amélioré, notant une plus grande écoute des autorités fédérales et provinciales.

Écoutez le PDG de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il s'inquiète toutefois de la facilité avec laquelle les entreprises d'ici sont acquises par des intérêts américains.

Pour contrer ce phénomène, il propose la mise en place d'incitatifs fiscaux liés au repreneuriat local et au maintien des chaînes d'approvisionnement au pays.

Interrogé sur la frilosité des institutions financières envers les «startups technologiques montréalaises», il admet une différence de culture de risque avec nos voisins du Sud: