Écoutez Philippe Bonneville, depuis l'Italie, résumer la journée du Canada, jeudi, lors des Jeux de Milan, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une défaite crève-coeur pour les Canadiennes en finale de la médaille d'or de hockey féminin;
- On écoute les commentaires de partisans canadiens présents sur place;
- Est-ce que Sidney Crosby va jouer, vendredi, contre la Finlande?
- Si les États-Unis participent à la finale de hockey masculin, le président Donald Trump sera-t-il sur place?
- L'échange d'épinglettes: encore et toujours le sport le plus populaire pour les partisans lors des Jeux.