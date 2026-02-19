 Aller au contenu
Politique internationale
Politique internationale

Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent

par 98.5

0:00
6:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 février 2026 16:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les relations entre le Canada et les États-Unis se détériorent
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le média Politico a sondé les Canadiens relativement à leur amour (ou non) des États-Unis.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • On discute de la dégradation des relations entre le Canada et les États-Unis;
  • 58 % des Canadiens jugent les États-Unis non fiables et 69 % les accusent de créer des problèmes internationaux;
  • Le président américain a présenté son Conseil de la paix: aucun pays membre du G7 ne s'y trouve et les pays doivent verser une contribution d’un milliard de dollars;
  • La possibilité de frappes américaines sur l’Iran dans le contexte de négociations nucléaires et de tensions militaires croissantes.

