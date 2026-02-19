Politique internationale

Le média Politico a sondé les Canadiens relativement à leur amour (ou non) des États-Unis.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On discute de la dégradation des relations entre le Canada et les États-Unis;
- 58 % des Canadiens jugent les États-Unis non fiables et 69 % les accusent de créer des problèmes internationaux;
- Le président américain a présenté son Conseil de la paix: aucun pays membre du G7 ne s'y trouve et les pays doivent verser une contribution d’un milliard de dollars;
- La possibilité de frappes américaines sur l’Iran dans le contexte de négociations nucléaires et de tensions militaires croissantes.