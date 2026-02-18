La plus importante délégation commerciale jamais réalisée au Canada se trouve actuellement au Mexique sous la responsabilité du ministre Dominic LeBlanc.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une énorme délégation économique se trouve au Mexique;
- Pas moins de 42 entreprises québécoises sont du voyage;
- Ce genre de rencontre mène toujours à des ententes;
- Selon le Financial Times, Donald Trump pourrait abaisser les tarifs sur l’acier et l’aluminium, trop nuisibles à l’économie américaine.