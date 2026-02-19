Nouvelle instance aux objectifs nébuleux

Le Conseil de la paix, une nouvelle structure internationale créée par Donald Trump, suscite de vives interrogations quant à sa réelle utilité et ses motivations.

Selon Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’Université d’Ottawa, cette organisation semble avoir été conçue par et pour Donald Trump, marquant une volonté claire de se distancier des Nations Unies (ONU).

Initialement axé sur la paix au Moyen-Orient, le Conseil s'est élargi, mais son efficacité demeure incertaine face au délitement du multilatéralisme mondial.