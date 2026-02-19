 Aller au contenu
Politique internationale
Nouvelle instance aux objectifs nébuleux

Conseil de paix de Donald Trump: «C'est un peu surréel» -Ferry De Kerckhove

le 19 février 2026 15:53

Philippe Cantin
Le Conseil de la paix, une nouvelle structure internationale créée par Donald Trump, suscite de vives interrogations quant à sa réelle utilité et ses motivations. / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Le Conseil de la paix, une nouvelle structure internationale créée par Donald Trump, suscite de vives interrogations quant à sa réelle utilité et ses motivations.

Selon Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’Université d’Ottawa, cette organisation semble avoir été conçue par et pour Donald Trump, marquant une volonté claire de se distancier des Nations Unies (ONU).

Initialement axé sur la paix au Moyen-Orient, le Conseil s'est élargi, mais son efficacité demeure incertaine face au délitement du multilatéralisme mondial.

«Quand vous regardez l'image de ce Conseil pour la paix, vous vous demandez si le Moyen-Orient fait encore véritablement partie des objectifs ou si c'est simplement l'intronisation de Trump comme alternative aux Nations Unies. C'est quand même assez sidérant une fois de plus avec Donald Trump...»

Ferry De Kerckhove

