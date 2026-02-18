Écoutez Philippe Bonneville, depuis l'Italie, résumer la journée de l'équipe canadienne aux Jeux de Milan au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Médaille d'or pour Steven Dubois au 500m courte piste;
- Autre déception pour William Dandjinou;
- Une médaille de bronze un peu décevante pour le relais féminin en courte piste;
- Hockey masculin: le Canada s'offre une frousse face à la Tchéquie;
- La Tchéquie a inscrit un but contre le Canada avec... six attaquants et défenseurs;
- Des bénévoles du Québec et du Canada enthousiastes aux Jeux de Milan.