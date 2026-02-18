 Aller au contenu
Jeux de Milan

Une quatrième médaille d'or pour une quatrième journée consécutive

par 98.5 Sports

0:00
9:42

le 18 février 2026 17:51

Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Une quatrième médaille d'or pour une quatrième journée consécutive
Steven Dubois avec sa médaille d'or. / PC/Nathan Denette

Écoutez Philippe Bonneville, depuis l'Italie, résumer la journée de l'équipe canadienne aux Jeux de Milan au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Médaille d'or pour Steven Dubois au 500m courte piste;
  • Autre déception pour William Dandjinou;
  • Une médaille de bronze un peu décevante pour le relais féminin en courte piste;
  • Hockey masculin: le Canada s'offre une frousse face à la Tchéquie;
  • La Tchéquie a inscrit un but contre le Canada avec... six attaquants et défenseurs;
  • Des bénévoles du Québec et du Canada enthousiastes aux Jeux de Milan.

