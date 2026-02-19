Médailles et bons résultats

«[L'homme d'affaires et ancien PDG de Power Corporation] Paul Desmarais a déjà dit dans un documentaire que j'ai réalisé en 2016 Il n'y a rien qui rend plus fiers le Canada et les Canadiens qu'une médaille d'or olympique. Et je pense qu'il a raison. Et au hockey pour les femmes, il y a deux Québécoises qui sont vraiment importantes. Ann-Renée Desbiens, la fierté de Clermont, la muraille de Charlevoix. Et Marie-Philip Poulin, la meilleure joueuse de tous les temps.»