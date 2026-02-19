 Aller au contenu
Jeux de Milan
Médailles et bons résultats

le 19 février 2026 13:59

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Votre patriotisme canadien est-il accentué par les Jeux de Milan?
Votre sentiment d'appartenance envers le Canada est-il exacerbé à l'occasion des Jeux de Milan?

Écoutez Marc Durand, animateur et journaliste sportif, spécialiste des Jeux, accompagner la discussion au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«[L'homme d'affaires et ancien PDG de Power Corporation] Paul Desmarais a déjà dit dans un documentaire que j'ai réalisé en 2016 Il n'y a rien qui rend plus fiers le Canada et les Canadiens qu'une médaille d'or olympique. Et je pense qu'il a raison. Et au hockey pour les femmes, il y a deux Québécoises qui sont vraiment importantes. Ann-Renée Desbiens, la fierté de Clermont, la muraille de Charlevoix. Et Marie-Philip Poulin, la meilleure joueuse de tous les temps.»

Marc Durand

