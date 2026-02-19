La rencontre entre le Canada et la Tchéquie a été un match d'anthologie lors des quarts de finale des Jeux de Milan au hockey masculin.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient ainsi sur le but égalisateur de Nick Suzuki, capitaine des Canadiens et de sa capacité à pallier l'absence de Sidney Crosby.

On mentionne aussi les arrêts décisifs de Jordan Binnington, la contribution de Mitch Marner et l'impact du leadership de Crosby, tout en anticipant un match serré contre la Finlande vendredi.