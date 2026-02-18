 Aller au contenu
Politique provinciale
Conciliation politique-famille

Gabrielle Lemieux ne se représentera pas aux prochaines élections

par 98.5

0:00
9:17

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 février 2026 18:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Gabrielle Lemieux ne se représentera pas aux prochaines élections
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Gabrielle Lemieux, l'ancienne présidente du Parti québécois, a décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections provinciales en raison des difficultés liées à la conciliation politique-famille.

Mère de deux jeunes enfants et proche aidante de ses parents vieillissants, elle juge la vie de politicienne incompatible avec ses responsabilités, citant les semaines de 70 heures et les absences de trois à quatre jours par semaine.

Gabrielle Lemieux, mère de deux enfants, candidate à l’élection complémentaire de 2015 et ex-présidente (2017-2019) du Parti québécois, en compagnie de Philippe Cantin.

Elle souligne que cette situation n'est pas unique, mentionnant d'autres jeunes politiciens qui ont quitté ou évité la politique pour fonder une famille. Elle dénonce le fait que l'âge moyen des députés au Québec est toujours de 51 ans, ce qui démontre un manque de représentativité des jeunes parents.

Elle lance un défi aux partis politiques pour qu'ils instaurent des mesures concrètes, telles que la désignation de remplaçants, des congés familiaux indemnisés et le vote par procuration ou le travail à distance, afin d'accueillir et de retenir les jeunes parents dans la vie politique active.

Vous aimerez aussi

Troisième lien: les «élites montréalaises» sont-elles responsables du blocage?
Lagacé le matin
Troisième lien: les «élites montréalaises» sont-elles responsables du blocage?
0:00
9:07
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
Le Québec maintenant
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
0:00
3:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une importante délégation économique canadienne se trouve au Mexique
Rattrapage
Économie
Une importante délégation économique canadienne se trouve au Mexique
Une quatrième médaille d'or pour une quatrième journée consécutive
Rattrapage
Jeux de Milan
Une quatrième médaille d'or pour une quatrième journée consécutive
«Est-ce que les jours de Pierre Poilievre sont comptés?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Un autre conservateur se joint aux libéraux
«Est-ce que les jours de Pierre Poilievre sont comptés?» -Dimitri Soudas
«C'était une décision très sage» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Marwah Rizqy non réintégrée au Parti libéral
«C'était une décision très sage» -Nathalie Normandeau
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter
Rattrapage
Nouvelle règle du FCC
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter
D'autres honneurs pour Taylor Swift
Rattrapage
Musique
D'autres honneurs pour Taylor Swift
Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»
Rattrapage
Hockey masculin aux Jeux Milan
Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»
«Je trouve que c'est une dérive très, très sérieuse» -Éric Duhaime
Rattrapage
Jugement pour une coupe de cheveux non binaire
«Je trouve que c'est une dérive très, très sérieuse» -Éric Duhaime
Steven Dubois remporte l'or au 500m courte piste
Rattrapage
Jeux de Milan
Steven Dubois remporte l'or au 500m courte piste
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
Rattrapage
Elle ne sera pas réintégrée
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
Nid-de-poule: réparation en quantité, mais de moindre qualité?
Rattrapage
Nombre record cet hiver
Nid-de-poule: réparation en quantité, mais de moindre qualité?
Nouvel album de U2: «Le groupe aborde plusieurs points chauds politiques»
Rattrapage
Days of Ash
Nouvel album de U2: «Le groupe aborde plusieurs points chauds politiques»
Une formule peu optimale à revoir dans l'avenir
Rattrapage
Tournoi de hockey de Milan
Une formule peu optimale à revoir dans l'avenir
Un centre commercial dédié aux articles de seconde main
Rattrapage
Tricentris
Un centre commercial dédié aux articles de seconde main