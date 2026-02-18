Gabrielle Lemieux, l'ancienne présidente du Parti québécois, a décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections provinciales en raison des difficultés liées à la conciliation politique-famille.

Mère de deux jeunes enfants et proche aidante de ses parents vieillissants, elle juge la vie de politicienne incompatible avec ses responsabilités, citant les semaines de 70 heures et les absences de trois à quatre jours par semaine.

Gabrielle Lemieux, mère de deux enfants, candidate à l’élection complémentaire de 2015 et ex-présidente (2017-2019) du Parti québécois, en compagnie de Philippe Cantin.

Elle souligne que cette situation n'est pas unique, mentionnant d'autres jeunes politiciens qui ont quitté ou évité la politique pour fonder une famille. Elle dénonce le fait que l'âge moyen des députés au Québec est toujours de 51 ans, ce qui démontre un manque de représentativité des jeunes parents.

Elle lance un défi aux partis politiques pour qu'ils instaurent des mesures concrètes, telles que la désignation de remplaçants, des congés familiaux indemnisés et le vote par procuration ou le travail à distance, afin d'accueillir et de retenir les jeunes parents dans la vie politique active.