Politique fédérale
Un autre conservateur se joint aux libéraux

«Est-ce que les jours de Pierre Poilievre sont comptés?» -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
6:24

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 février 2026 17:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le député conservateur Matt Jéneroux, qui avait quitté le caucus conservateur avant Noël, s'est joint aux libéraux.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • «Pierre Poilievre est devenu le Justin Trudeau du Parti conservateur»
  • «Est-ce que les jours de Pierre Poilievre sont comptés?»
  • Est-ce que le premier ministre Mark Carney va obtenir la majorité?
  • Un autre député fédéral conservateur du Québec songerait à se joindre aux libéraux.

