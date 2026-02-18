Un autre conservateur se joint aux libéraux

Le député conservateur Matt Jéneroux, qui avait quitté le caucus conservateur avant Noël, s'est joint aux libéraux.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- «Pierre Poilievre est devenu le Justin Trudeau du Parti conservateur»
- «Est-ce que les jours de Pierre Poilievre sont comptés?»
- Est-ce que le premier ministre Mark Carney va obtenir la majorité?
- Un autre député fédéral conservateur du Québec songerait à se joindre aux libéraux.