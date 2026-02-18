 Aller au contenu
Arts et spectacles
Documentaire choc sur Netflix

Tyra Banks sous le feu des critiques après des révélations troublantes

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 février 2026 06:37

Avec

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le documentaire Reality Check: Inside America's Next Top Model, actuellement en tête du palmarès Netflix, dévoile les coulisses toxiques de l'émission culte des années 2000.

Catherine Brisson détaille des pratiques révoltantes: manipulations au montage pour simuler des troubles alimentaires, séances de photos violentes et recours au «blackface».

Plus grave encore, la production aurait filmé des agressions sexuelles sans intervenir, forçant même une candidate en état de choc à s'accuser d'infidélité envers son conjoint.

Ces révélations jettent une ombre permanente sur l'héritage de Tyra Banks et de cette production millionnaire.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin

