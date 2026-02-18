Documentaire choc sur Netflix

Le documentaire Reality Check: Inside America's Next Top Model, actuellement en tête du palmarès Netflix, dévoile les coulisses toxiques de l'émission culte des années 2000.

Catherine Brisson détaille des pratiques révoltantes: manipulations au montage pour simuler des troubles alimentaires, séances de photos violentes et recours au «blackface».

Plus grave encore, la production aurait filmé des agressions sexuelles sans intervenir, forçant même une candidate en état de choc à s'accuser d'infidélité envers son conjoint.

Ces révélations jettent une ombre permanente sur l'héritage de Tyra Banks et de cette production millionnaire.

