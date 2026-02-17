Fin de sa carrière dans la LNI

L'acteur québécois Pier-Luc Funk a annoncé sa retraite de la Ligue nationale d'improvisation (LNI), lundi, lors de la première médiatique de la Coupe Charade 2026.
Écoutez Pier-Luc Funk discuter de sa décision, mardi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«C'est la forme d'art qui nécessite le plus grand courage. J'ai réalisé à quel point je suis tellement pas stressé avant un show de théâtre. Je connais mon texte et je sais que le show est bon et que mes collègues aussi. Je les ai vus faire le show 1000 fois. Comparé au stress d'être devant 1000 personnes dans le MTQ et ne pas savoir ce que je m'en vais faire... De ne pas avoir peur de sauter dans le vide, c'est comme des gens qui deviennent accros aux sports extrêmes.»