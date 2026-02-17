Au cours des dernières semaines, des incidents de violence dans nos écoles, notamment impliquant des armes à feu, ont fait la manchette.

En réaction, certains établissements scolaires comptent sur la présence régulière d'un agent de police ou paient des services de sécurité privée.

D'autres ont même installé des détecteurs de métaux à l'entrée de leur établissement.

Qu'est-ce que ces situations disent sur l'état de notre jeunesse?

Nos jeunes sont-ils en train de devenir violents?

On fait le point avec trois intervenants.

Écoutez cette table ronde sur la violence chez les jeunes avec Gino Iannone, inspecteur au SPAL, Mohamed Mimoun, intervenant jeunesse au Forum jeunesse Saint-Michel, Rudy Humbert, PDG des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec, et Marie-Eve Tremblay, animatrice de Radio textos, mardi.