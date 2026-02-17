 Aller au contenu
Justice et faits divers
Table ronde

Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?

par 98.5

0:00
33:33

Entendu dans

Radio textos

le 17 février 2026 12:13

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Croyez-vous que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violents qu'autrefois? / motortion/Adobe Stock

Au cours des dernières semaines, des incidents de violence dans nos écoles, notamment impliquant des armes à feu, ont fait la manchette.

En réaction, certains établissements scolaires comptent sur la présence régulière d'un agent de police ou paient des services de sécurité privée.

D'autres ont même installé des détecteurs de métaux à l'entrée de leur établissement.

Qu'est-ce que ces situations disent sur l'état de notre jeunesse? 

Nos jeunes sont-ils en train de devenir violents?

On fait le point avec trois intervenants.

Écoutez cette table ronde sur la violence chez les jeunes avec Gino Iannone, inspecteur au SPAL, Mohamed Mimoun, intervenant jeunesse au Forum jeunesse Saint-Michel, Rudy Humbert, PDG des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec, et Marie-Eve Tremblay, animatrice de Radio textos, mardi.

Vous aimerez aussi

Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
Lagacé le matin
Goûchy Boy reconnaît avoir violenté un photographe du Journal de Montréal
0:00
7:03
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
Lagacé le matin
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
0:00
9:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Rattrapage
«Parents, faites votre job!»
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
Rattrapage
Des cellulaires aux sandwichs à la tomate...
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Rattrapage
Commission Gallant
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Rattrapage
«Aliens are real», a dit l'ancien président
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Rattrapage
Médaillé d'or en ski de bosses en duel
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Rattrapage
Phénomène surprenant
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Rattrapage
Tragédies sur les sentiers de motoneige
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Rattrapage
Photo publiée sur les réseaux sociaux
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
Rattrapage
Le Boys Club
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Rattrapage
Le rapport des hommes à l'image
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau
Rattrapage
Semaine de la prévention du suicide
«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
Rattrapage
Une période de turbulence sans précédent
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»
Rattrapage
Nicolas Duvernois en a marre des nids-de-poule
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»