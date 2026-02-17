 Aller au contenu
Politique provinciale
Commission Gallant

La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?

par 98.5

0:00
24:26

Entendu dans

Radio textos

le 17 février 2026 10:45

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public? / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Le dévoilement du rapport Gallant, lundi, fait état d'une culture du mensonge chez les dirigeants de la SAAQ, laquelle a notamment contribué aux coûts astronomiques de la plateforme numérique.

Votre confiance envers cette société d'État a-t-elle été ébranlée ?

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93, et Marie-Eve Tremblay, animatrice au 98.5, poser la question aux auditeurs mardi, à Radio textos.

Autres sujets abordés:

  • Des agences de sécurité privée sont de plus en plus présentes dans les écoles secondaires de Québec: qu'est-ce que cette situation dit sur l'état de notre jeunesse ?
  • Jérôme Landry revient sur l'annonce de Christine Fréchette sur le troisième lien.

Vous aimerez aussi

«C'est un point de rupture avec le gouvernement précédent» -Jean-Marc Léger
La commission
«C'est un point de rupture avec le gouvernement précédent» -Jean-Marc Léger
0:00
7:12
Hôpitaux en ruines: Santé Québec devra faire des choix difficiles
La commission
Hôpitaux en ruines: Santé Québec devra faire des choix difficiles
0:00
5:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Rattrapage
Table ronde
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Rattrapage
«Parents, faites votre job!»
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
Rattrapage
Des cellulaires aux sandwichs à la tomate...
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Rattrapage
«Aliens are real», a dit l'ancien président
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Rattrapage
Médaillé d'or en ski de bosses en duel
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Rattrapage
Phénomène surprenant
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Rattrapage
Tragédies sur les sentiers de motoneige
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Rattrapage
Photo publiée sur les réseaux sociaux
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
Rattrapage
Le Boys Club
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Rattrapage
Le rapport des hommes à l'image
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau
Rattrapage
Semaine de la prévention du suicide
«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
Rattrapage
Une période de turbulence sans précédent
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»
Rattrapage
Nicolas Duvernois en a marre des nids-de-poule
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»