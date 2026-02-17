Commission Gallant

Le dévoilement du rapport Gallant, lundi, fait état d'une culture du mensonge chez les dirigeants de la SAAQ, laquelle a notamment contribué aux coûts astronomiques de la plateforme numérique.
Votre confiance envers cette société d'État a-t-elle été ébranlée ?
Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93, et Marie-Eve Tremblay, animatrice au 98.5, poser la question aux auditeurs mardi, à Radio textos.
Autres sujets abordés:
- Des agences de sécurité privée sont de plus en plus présentes dans les écoles secondaires de Québec: qu'est-ce que cette situation dit sur l'état de notre jeunesse ?
- Jérôme Landry revient sur l'annonce de Christine Fréchette sur le troisième lien.