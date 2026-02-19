Le rôle essentiel de milliers de bénévoles

Alors que la pluie s'installe à Milan, l'effervescence grimpe d'un cran avec la finale de hockey féminin opposant le Canada aux États-Unis.

Les Canadiennes, championnes en titre, font face à un défi colossal, n'ayant remporté aucun de leurs sept derniers duels contre les Américaines.

Écoutez le journaliste de Cogeco nouvelles, Philippe Bonneville, faire le point sur les Jeux en direct d'Italie, jeudi au micro de Patrick Lagacé.