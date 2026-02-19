 Aller au contenu
Le rôle essentiel de milliers de bénévoles

Jeux de Milan: le défi immense des Canadiennes au hockey

le 19 février 2026 08:07

Patrick Lagacé
Philippe Bonneville
Jeux de Milan: le défi immense des Canadiennes au hockey
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Alors que la pluie s'installe à Milan, l'effervescence grimpe d'un cran avec la finale de hockey féminin opposant le Canada aux États-Unis.

Les Canadiennes, championnes en titre, font face à un défi colossal, n'ayant remporté aucun de leurs sept derniers duels contre les Américaines. 

Écoutez le journaliste de Cogeco nouvelles, Philippe Bonneville, faire le point sur les Jeux en direct d'Italie, jeudi au micro de Patrick Lagacé.

«Depuis la victoire olympique du Canada - à Pékin -, le Canada a gagné zéro fois en sept matchs contre les Américaines.»

Philippe Bonneville

Parallèlement, Philippe Bonneville met en lumière l'apport essentiel des 18 000 à 20 000 bénévoles, dont plusieurs Québécois, qui financent eux-mêmes leur voyage pour vivre l'aventure olympique de l'intérieur.

Des témoignages touchants révèlent la passion de ces travailleurs de l'ombre qui assurent le succès des Jeux.

«Ces gens-là doivent payer leur billet d'avion, leur hébergement... ça coûte de l'argent être bénévole.»

Philippe Bonneville

