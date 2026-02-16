Tragédies sur les sentiers de motoneige

La fin de semaine dernière a été particulièrement meurtrière sur les sentiers du Québec, quatre personnes ont perdu la vie dans des accidents de motoneige.

Parmi ces tragédies, un homme a été percuté par un camion au Bas-Saint-Laurent après avoir omis un arrêt obligatoire, tandis qu'un autre s'est noyé au Saguenay–Lac-Saint-Jean après avoir sombré dans un lac.

Écoutez le chroniqueur chasse, pêche et plein air Julien Cabana discuter de la sécurité et des comportements dangereux en motoneige, lundi matin, à l'émission Radio textos.

Autres sujets abordés :