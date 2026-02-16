 Aller au contenu
Tragédies sur les sentiers de motoneige

Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»

le 16 février 2026

Marie-Eve Tremblay
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Quatre motoneigistes ont perdu la vie au Québec pendant la fin de semaine. / Adobe Stock

La fin de semaine dernière a été particulièrement meurtrière sur les sentiers du Québec, quatre personnes ont perdu la vie dans des accidents de motoneige.

Parmi ces tragédies, un homme a été percuté par un camion au Bas-Saint-Laurent après avoir omis un arrêt obligatoire, tandis qu'un autre s'est noyé au Saguenay–Lac-Saint-Jean après avoir sombré dans un lac.

Écoutez le chroniqueur chasse, pêche et plein air Julien Cabana discuter de la sécurité et des comportements dangereux en motoneige, lundi matin, à l'émission Radio textos.

Autres sujets abordés :

  • Puissance des machines: il s'interroge sur la nécessité de motoneiges dépassant 190 forces dans les sentiers balisés;
  • Formation des jeunes: il rappelle que les conducteurs de 16 et 17 ans doivent obligatoirement suivre un cours pour circuler en sentier;
  • Respect de la propriété privée: des témoignages font état de motoneigistes circulant illégalement sur des terres privées.

