Tragédies sur les sentiers de motoneige

La fin de semaine dernière a été particulièrement meurtrière sur les sentiers du Québec, quatre personnes ont perdu la vie dans des accidents de motoneige.
Parmi ces tragédies, un homme a été percuté par un camion au Bas-Saint-Laurent après avoir omis un arrêt obligatoire, tandis qu'un autre s'est noyé au Saguenay–Lac-Saint-Jean après avoir sombré dans un lac.
Écoutez le chroniqueur chasse, pêche et plein air Julien Cabana discuter de la sécurité et des comportements dangereux en motoneige, lundi matin, à l'émission Radio textos.
Autres sujets abordés :
- Puissance des machines: il s'interroge sur la nécessité de motoneiges dépassant 190 forces dans les sentiers balisés;
- Formation des jeunes: il rappelle que les conducteurs de 16 et 17 ans doivent obligatoirement suivre un cours pour circuler en sentier;
- Respect de la propriété privée: des témoignages font état de motoneigistes circulant illégalement sur des terres privées.