Jeux de Milan
Médaillé d'or en ski de bosses en duel

Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux

le 16 février 2026 11:37

Marie-Eve Tremblay
Mikaël Kingsbury a remporté la première médaille d’or du Canada aux Jeux de Milan, marquant aussi l’histoire du ski de bosses en duel. / Cogeco Média

Couronné de la médaille d'or en ski de bosses en duel aux jeux de Milan, le champion Mikaël Kingsbury a partagé ses émotions et sa gratitude envers le public québécois. 

Premier médaillé d'or de l'histoire de cette discipline, il a également offert au Canada sa première consécration de la compétition.

Malgré la pression de performance qu'il s'est lui-même imposée au fil de ses victoires, l'athlète de 33 ans souligne l'importance de son équipe et de sa famille dans la gestion de son stress.

Écoutez le skieur acrobatique canadien Mikaël Kingsbury, lundi matin, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

«Je vais faire ma dernière compétition au championnat canadien au Mont Saint-Sauveur, là où tout a commencé. [...] C'est ma dernière saison puis ma dernière performance hier.»

Mikaël Kingsbury, récipendaire de cinq médailles olympiques en ski de bosses

Autres sujets abordés:

  • Appel du premier ministre: Kingsbury a reçu un appel de Mark Carney;
  • Un modèle pour les jeunes: un auditeur témoigne de l'influence positive du skieur;
  • Sa retraite de la compétition. 

