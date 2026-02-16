Médaillé d'or en ski de bosses en duel

Couronné de la médaille d'or en ski de bosses en duel aux jeux de Milan, le champion Mikaël Kingsbury a partagé ses émotions et sa gratitude envers le public québécois.

Premier médaillé d'or de l'histoire de cette discipline, il a également offert au Canada sa première consécration de la compétition.

Malgré la pression de performance qu'il s'est lui-même imposée au fil de ses victoires, l'athlète de 33 ans souligne l'importance de son équipe et de sa famille dans la gestion de son stress.

Écoutez le skieur acrobatique canadien Mikaël Kingsbury, lundi matin, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.