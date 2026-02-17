 Aller au contenu
Techno
«Parents, faites votre job!»

Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles

par 98.5

François Charron
Marie-Eve Tremblay
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
François Charron / Cogeco Média

La violence chez les ados ne s'arrête plus à la cour d'école; elle s'invite désormais dans leur chambre, 24 heures sur 24, via leur téléphone.

François Charron «brasse la cage» des parents qui ont abdiqué leur rôle de protecteur sous prétexte de respecter la vie privée de leurs jeunes.

Entre les applications chiffrées où tout peut se tramer et les menaces reçues en privé, comment reprendre le contrôle sans briser le lien de confiance?

Découvrez des outils concrets pour devenir un «parent héros» à l'ère numérique et pourquoi certaines applications devraient être bannies avant l'âge adulte.

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique donner son avis à ce sujet, mardi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Les liens de François Charron: 

