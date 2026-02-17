«Parents, faites votre job!»

La violence chez les ados ne s'arrête plus à la cour d'école; elle s'invite désormais dans leur chambre, 24 heures sur 24, via leur téléphone.

François Charron «brasse la cage» des parents qui ont abdiqué leur rôle de protecteur sous prétexte de respecter la vie privée de leurs jeunes.

Entre les applications chiffrées où tout peut se tramer et les menaces reçues en privé, comment reprendre le contrôle sans briser le lien de confiance?

Découvrez des outils concrets pour devenir un «parent héros» à l'ère numérique et pourquoi certaines applications devraient être bannies avant l'âge adulte.

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique donner son avis à ce sujet, mardi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Les liens de François Charron: