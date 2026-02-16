«Aliens are real», a dit l'ancien président

Une simple plaisanterie de Barack Obama lors d'une entrevue peut-elle prouver l'existence des extraterrestres?

Pour la communauté ufologique, la réponse est un «oui» définitif, quitte à ignorer les démentis officiels de l'ancien président.

Christian Page revient sur cette tempête médiatique et sur le «biais de confirmation» qui pousse certains à vivre dans une réalité alternative.

De la Zone 51 aux hélicoptères méconnaissables de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'expert nous explique comment la désinformation transforme des faits banals en mystères intergalactiques.

Un rappel essentiel sur l'importance de vérifier ses sources avant de lever les yeux vers le ciel.

Écoutez la chronique sur le paranormal de Christian Page, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.