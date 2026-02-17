 Aller au contenu
Société
Des cellulaires aux sandwichs à la tomate...

Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?

par 98.5

0:00
10:35

Entendu dans

Radio textos

le 17 février 2026 11:00

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
Catherine Brisson / Cogeco Média

Catherine Brisson discute des incivilités croissantes dans les salles de spectacle, un sujet au cœur d'une récente conférence à Rideau 2026

Entre les retards, l'usage abusif des cellulaires et les comportements déplacés — comme cette spectatrice confectionnant un sandwich en pleine représentation — la limite entre le salon privé et l'espace public semble s'effriter.

Si certains y voient une séquelle de la pandémie, Brisson nuance en affirmant que ces comportements ont toujours existé.

Elle prône l'humour et la sensibilisation plutôt que la réprimande pour rappeler au public les rudiments du savoir-vivre en collectivité.

Écoutez la chroniqueuse culturelle à Lagacé le matin, Catherine Brisson, à ce sujet mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«On a tout oublié de vivre le moment avec l'artiste, de pas être obligé de toujours avoir la vidéo.»

Catherine Brisson

Vous aimerez aussi

«Les personnes ne se définissent plus que par leur travail» -Nicolas Duvernois
La commission
«Les personnes ne se définissent plus que par leur travail» -Nicolas Duvernois
0:00
20:19
«Canada» au Super Bowl: Bad Bunny fait vibrer les créateurs de contenu d'ici
Lagacé le matin
«Canada» au Super Bowl: Bad Bunny fait vibrer les créateurs de contenu d'ici
0:00
3:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Rattrapage
Table ronde
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Rattrapage
«Parents, faites votre job!»
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Rattrapage
Commission Gallant
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Rattrapage
«Aliens are real», a dit l'ancien président
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Rattrapage
Médaillé d'or en ski de bosses en duel
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Rattrapage
Phénomène surprenant
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Rattrapage
Tragédies sur les sentiers de motoneige
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Rattrapage
Photo publiée sur les réseaux sociaux
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
Rattrapage
Le Boys Club
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Rattrapage
Le rapport des hommes à l'image
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau
Rattrapage
Semaine de la prévention du suicide
«Penser au suicide, ça arrive souvent pour les policiers» -Daniel Thibaudeau
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
Rattrapage
Une période de turbulence sans précédent
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»
Rattrapage
Nicolas Duvernois en a marre des nids-de-poule
«Jamais on nous explique réellement pourquoi Montréal ressemble à Kaboul»