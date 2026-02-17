Des cellulaires aux sandwichs à la tomate...

Catherine Brisson discute des incivilités croissantes dans les salles de spectacle, un sujet au cœur d'une récente conférence à Rideau 2026.

Entre les retards, l'usage abusif des cellulaires et les comportements déplacés — comme cette spectatrice confectionnant un sandwich en pleine représentation — la limite entre le salon privé et l'espace public semble s'effriter.

Si certains y voient une séquelle de la pandémie, Brisson nuance en affirmant que ces comportements ont toujours existé.

Elle prône l'humour et la sensibilisation plutôt que la réprimande pour rappeler au public les rudiments du savoir-vivre en collectivité.

Écoutez la chroniqueuse culturelle à Lagacé le matin, Catherine Brisson, à ce sujet mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.