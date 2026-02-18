Un salon de coiffure a été condamné par le Tribunal des droits de la personne à verser 500 $ à une personne non binaire.

Le litige? Le formulaire de prise de rendez-vous en ligne ne proposait que des catégories binaires «homme» ou «femme», une situation jugée discriminatoire par Alexe Frédéric Migneault.

L'histoire, rapportée par le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada, fait grand bruit, car bien que le salon ait rapidement corrigé son site Web, la plainte a suivi son cours, soulevant un vif débat sur l'inclusion et les limites de la judiciarisation.

Écoutez le consultant en diversité, ex-président de la Commission jeunesse du parti libéral du Québec et personne non binaire, Mix Marlot, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il invite à dépasser la polarisation. Selon lui, il est possible d'être inclusif sans nécessairement passer par les tribunaux, tout en soulignant l'importance de ce précédent juridique.