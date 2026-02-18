Un salon de coiffure a été condamné par le Tribunal des droits de la personne à verser 500 $ à une personne non binaire.
Le litige? Le formulaire de prise de rendez-vous en ligne ne proposait que des catégories binaires «homme» ou «femme», une situation jugée discriminatoire par Alexe Frédéric Migneault.
L'histoire, rapportée par le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada, fait grand bruit, car bien que le salon ait rapidement corrigé son site Web, la plainte a suivi son cours, soulevant un vif débat sur l'inclusion et les limites de la judiciarisation.
Écoutez le consultant en diversité, ex-président de la Commission jeunesse du parti libéral du Québec et personne non binaire, Mix Marlot, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
Il invite à dépasser la polarisation. Selon lui, il est possible d'être inclusif sans nécessairement passer par les tribunaux, tout en soulignant l'importance de ce précédent juridique.
«Il y a des façons d’être inclusif qui ne sont pas compliquées, puis le salon en a fait la démonstration. [...] J’invite vraiment tout le monde à accueillir avec bienveillance ce type de situation là, puis à essayer de ne pas prendre personnel.»
Autres sujets traités:
- Le risque de polarisation et d'agressivité dans le débat public sur les accommodements raisonnables;
- La réaction de Bernard Drainville (CAQ) qui estime que la situation «va trop loin».