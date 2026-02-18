 Aller au contenu
Société
Personne non-binaire

Un salon de coiffure condamné à verser 500$: un appel à la bienveillance

par 98.5

0:00
23:04

Entendu dans

Radio textos

le 18 février 2026 10:47

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Un salon de coiffure condamné à verser 500$: un appel à la bienveillance
Est-il possible d'assurer l'inclusivité sans nécessairement passer par les tribunaux? / Microgen / Adobe Stock

Un salon de coiffure a été condamné par le Tribunal des droits de la personne à verser 500 $ à une personne non binaire.

Le litige? Le formulaire de prise de rendez-vous en ligne ne proposait que des catégories binaires «homme» ou «femme», une situation jugée discriminatoire par Alexe Frédéric Migneault.

L'histoire, rapportée par le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada, fait grand bruit, car bien que le salon ait rapidement corrigé son site Web, la plainte a suivi son cours, soulevant un vif débat sur l'inclusion et les limites de la judiciarisation.

Écoutez le consultant en diversité, ex-président de la Commission jeunesse du parti libéral du Québec et personne non binaire, Mix Marlot, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il invite à dépasser la polarisation. Selon lui, il est possible d'être inclusif sans nécessairement passer par les tribunaux, tout en soulignant l'importance de ce précédent juridique.

«Il y a des façons d’être inclusif qui ne sont pas compliquées, puis le salon en a fait la démonstration. [...] J’invite vraiment tout le monde à accueillir avec bienveillance ce type de situation là, puis à essayer de ne pas prendre personnel.»

Mix Marlot, ex-président de la Commission jeunesse du parti libéral du Québec et personne non binaire

Autres sujets traités:

  • Le risque de polarisation et d'agressivité dans le débat public sur les accommodements raisonnables;
  • La réaction de Bernard Drainville (CAQ) qui estime que la situation «va trop loin».

Vous aimerez aussi

Tramway de Gatineau: Québec «tire la plogue» sur le projet
Lagacé le matin
Tramway de Gatineau: Québec «tire la plogue» sur le projet
0:00
5:36
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
Radio textos
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
0:00
13:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
Rattrapage
Entre amour et dommages collatéraux
Maurice «Mom» Boucher: Alexandra Mongeau se confie sur son père
L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?
Rattrapage
«On va créer une génération de fainéants»
L'intelligence artificielle rend-elle l'humain paresseux?
«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres
Rattrapage
Livre: «Pour une fois, va jusqu'au bout»
«Une estime de soi à retrouver»: comment il est passé de 415 à 190 livres
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Rattrapage
Table ronde
Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus violent qu'avant?
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Rattrapage
«Parents, faites votre job!»
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
Rattrapage
Des cellulaires aux sandwichs à la tomate...
Savoir-vivre au spectacle: le public a-t-il oublié les bonnes manières?
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Rattrapage
Commission Gallant
La SAAQ peut-elle regagner la confiance du public?
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Rattrapage
«Aliens are real», a dit l'ancien président
Obama et les extraterrestres: une simple blague enflamme le web
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Rattrapage
Médaillé d'or en ski de bosses en duel
Mikaël Kingsbury: pour une dernière fois au sommet du podium des Jeux
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Rattrapage
Phénomène surprenant
Qu’est-ce que c’est les «bébés adultes»?
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Rattrapage
Tragédies sur les sentiers de motoneige
Accidents mortels: «La glace est une tueuse silencieuse»
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Rattrapage
Photo publiée sur les réseaux sociaux
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
Rattrapage
Le Boys Club
Saint-Valentin: anecdotes et réflexions sincères sur la rupture et la séduction
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google