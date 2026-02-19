 Aller au contenu
Jeux de Milan
Une atmosphère unique en Italie

«Je ne m'attendais pas à un match aussi serré!» -Tony Marinaro

par 98.5

0:00
8:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 février 2026 09:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Je ne m'attendais pas à un match aussi serré!» -Tony Marinaro
Un espresso avec Tony Marinaro / Cogeco Média

En direct de Milan, Tony Marinaro partage son enthousiasme pour l'atmosphère unique de l'Italie, pays qu'il n'avait pas visité depuis 13 ans.

Entre deux matchs de hockey, le chroniqueur savoure la gastronomie locale et le climat clément, tout en relatant ses rencontres marquantes avec des partisans, dont une Parisienne arborant fièrement un chandail de Juraj Slafkovsky.

Écoutez le chroniqueur Tony Marinaro aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Sur le plan sportif, Tony revient sur la victoire serrée du Canada contre la Tchéquie.

Il souligne l'exploit de Nick Suzuki, qui a égalisé la marque après avoir protégé la rondelle avec brio dans une situation de un contre trois, évitant ainsi un cauchemar personnel après avoir raté un filet ouvert plus tôt dans la rencontre.

Notons toutefois l'inquiétude qui plane sur l'état de santé de Sidney Crosby, blessé au genou lors d'une mise en échec de Radko Gudas.

Comment Félix Pigeon est devenu patineur pour la Pologne
Les amateurs de sports
Comment Félix Pigeon est devenu patineur pour la Pologne
0:00
8:49
Hockey: un match d'anthologie entre le Canada et la Tchéquie
Lagacé le matin
Hockey: un match d'anthologie entre le Canada et la Tchéquie
0:00
4:09

