Une atmosphère unique en Italie

En direct de Milan, Tony Marinaro partage son enthousiasme pour l'atmosphère unique de l'Italie, pays qu'il n'avait pas visité depuis 13 ans.

Entre deux matchs de hockey, le chroniqueur savoure la gastronomie locale et le climat clément, tout en relatant ses rencontres marquantes avec des partisans, dont une Parisienne arborant fièrement un chandail de Juraj Slafkovsky.

Écoutez le chroniqueur Tony Marinaro aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Sur le plan sportif, Tony revient sur la victoire serrée du Canada contre la Tchéquie.

Il souligne l'exploit de Nick Suzuki, qui a égalisé la marque après avoir protégé la rondelle avec brio dans une situation de un contre trois, évitant ainsi un cauchemar personnel après avoir raté un filet ouvert plus tôt dans la rencontre.

Notons toutefois l'inquiétude qui plane sur l'état de santé de Sidney Crosby, blessé au genou lors d'une mise en échec de Radko Gudas.