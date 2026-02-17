L'état de l'économie québécoise

Alors que l'inflation canadienne fléchit à 2,3 % (3 % au Québec), le coût de l'alimentation demeure une préoccupation majeure avec une hausse de 7,3 % sur douze mois.

Gérald Fillion souligne le décalage entre les statistiques officielles et la perception des citoyens: bien que le revenu disponible ait augmenté depuis 2018, la pression exercée par le logement et l'épicerie rend cette amélioration invisible pour une majorité.

Par ailleurs, l'expert s'inquiète de la stagnation démographique prévue au Québec d'ici 2050.

Avec un vieillissement accéléré de la population et un resserrement de l'immigration, le financement des services publics, notamment en santé, fera face à des pressions économiques sans précédent.

