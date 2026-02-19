Le Québec vendra son électricité à 13 cents

Le gouvernement du Québec s'apprête à vendre l'électricité aux centres de données à un tarif de 13 cents du kilowattheure, alors que les entreprises de cryptomonnaie paieront 19,5 cents.

Bien que ces tarifs soient nettement plus élevés que le prix industriel actuel de 3,7 cents, Marie-Ève Fournier souligne qu'ils couvrent à peine les nouveaux coûts de production d'Hydro-Québec.

Cette stratégie vise à éviter que la province ne devienne le «Dollorama de l'électricité», tout en tentant de préserver une certaine souveraineté numérique.

Parallèlement, la Caisse de dépôt réinvestit dans Gildan, maintenant que l'entreprise paie une part d'impôts plus «honorable» grâce à l'impôt minimum mondial.

