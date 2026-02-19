 Aller au contenu
Économie
Le Québec vendra son électricité à 13 cents

Centres de données: «Personne ne veut devenir un Dollorama d'électricité»

par 98.5

0:00
8:20

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 février 2026 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec s'apprête à vendre l'électricité aux centres de données à un tarif de 13 cents du kilowattheure, alors que les entreprises de cryptomonnaie paieront 19,5 cents.

Bien que ces tarifs soient nettement plus élevés que le prix industriel actuel de 3,7 cents, Marie-Ève Fournier souligne qu'ils couvrent à peine les nouveaux coûts de production d'Hydro-Québec.

Cette stratégie vise à éviter que la province ne devienne le «Dollorama de l'électricité», tout en tentant de préserver une certaine souveraineté numérique.

Parallèlement, la Caisse de dépôt réinvestit dans Gildan, maintenant que l'entreprise paie une part d'impôts plus «honorable» grâce à l'impôt minimum mondial.

«Pas de job de qualité là-dedans: ce n'est pas une aluminerie qui crée des jobs syndiqués à gros salaires.»

Marie-Eve Fournier

