La défection du député albertain Matt Jeneroux, qui devient le troisième conservateur à passer chez les libéraux, place Pierre Poilievre dans une position extrêmement précaire.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon Dimitri Soudas, le chef conservateur n'a désormais qu'un seul objectif: empêcher Mark Carney d'obtenir une majorité libérale.

Le message interne du Parti conservateur, qui misait sur l'imminence d'élections en contexte minoritaire pour maintenir l'unité, s'effrite à mesure que le camp de Mark Carney regagne du terrain.

L'analyse de Dimitri Soudas révèle également un climat interne toxique au sein du caucus conservateur, marqué par des tactiques d'intimidation pour prévenir d'autres départs.

Matt Jeneroux aurait d'ailleurs été menacé de voir des éléments de sa vie privée dévoilés par le whip conservateur, Chris Warkentin, s'il quittait le navire.

Cette «stratégie de la terre brûlée» pourrait, selon le chroniqueur, finir par se retourner contre Pierre Poilievre.