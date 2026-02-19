 Aller au contenu
Politique fédérale
Un climat interne toxique

Pierre Poilievre fragilisé: un autre député conservateur joint les Libéraux

par 98.5

0:00
4:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 février 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Pierre Poilievre fragilisé: un autre député conservateur joint les Libéraux
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

La défection du député albertain Matt Jeneroux, qui devient le troisième conservateur à passer chez les libéraux, place Pierre Poilievre dans une position extrêmement précaire.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon Dimitri Soudas, le chef conservateur n'a désormais qu'un seul objectif: empêcher Mark Carney d'obtenir une majorité libérale.

Le message interne du Parti conservateur, qui misait sur l'imminence d'élections en contexte minoritaire pour maintenir l'unité, s'effrite à mesure que le camp de Mark Carney regagne du terrain.

L'analyse de Dimitri Soudas révèle également un climat interne toxique au sein du caucus conservateur, marqué par des tactiques d'intimidation pour prévenir d'autres départs.

Matt Jeneroux aurait d'ailleurs été menacé de voir des éléments de sa vie privée dévoilés par le whip conservateur, Chris Warkentin, s'il quittait le navire.

Cette «stratégie de la terre brûlée» pourrait, selon le chroniqueur, finir par se retourner contre Pierre Poilievre.

Vous aimerez aussi

Alexandre Boulerice voudrait être candidat pour Québec solidaire
Le Québec maintenant
Alexandre Boulerice voudrait être candidat pour Québec solidaire
0:00
7:01
Fiascos informatiques: «Québec n'a pas le monopole de l'incompétence»
Lagacé le matin
Fiascos informatiques: «Québec n'a pas le monopole de l'incompétence»
0:00
7:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je ne m'attendais pas à un match aussi serré!» -Tony Marinaro
Rattrapage
Une atmosphère unique en Italie
«Je ne m'attendais pas à un match aussi serré!» -Tony Marinaro
Le Québec risque-t-il une crise de surchauffe inflationniste?
Rattrapage
Investissements massifs pour contrer les tarifs
Le Québec risque-t-il une crise de surchauffe inflationniste?
Manque de discernement à la Commission des droits de la personne
Rattrapage
Amende de 500$
Manque de discernement à la Commission des droits de la personne
Sidney Crosby blessé au genou: sera-t-il prêt pour la demi-finale?
Rattrapage
Le hockey en Italie
Sidney Crosby blessé au genou: sera-t-il prêt pour la demi-finale?
Paralysé après un bête accident, il inspire les réseaux sociaux
Rattrapage
L'appel à l'aide d'un combattant
Paralysé après un bête accident, il inspire les réseaux sociaux
Bruce Springsteen contre Donald Trump: un «printemps de rébellion»
Rattrapage
Le «Boss» lance une tournée politique
Bruce Springsteen contre Donald Trump: un «printemps de rébellion»
Hockey: un match d'anthologie entre le Canada et la Tchéquie
Rattrapage
Quarts de finale des Jeux de Milan
Hockey: un match d'anthologie entre le Canada et la Tchéquie
Frappes américaines en Iran: une probabilité de «50-50», selon un expert
Rattrapage
«Conseil de la paix»: organisation sérieuse?
Frappes américaines en Iran: une probabilité de «50-50», selon un expert
Un premier vaccin nasal québécois contre les virus respiratoires
Rattrapage
Pour les enfants de six mois à cinq ans
Un premier vaccin nasal québécois contre les virus respiratoires
Immobilier: près d’une maison sur deux vendue sans garantie légale
Rattrapage
Acheter à ses risques et périls
Immobilier: près d’une maison sur deux vendue sans garantie légale
Jeux de Milan: le défi immense des Canadiennes au hockey
Rattrapage
Le rôle essentiel de milliers de bénévoles
Jeux de Milan: le défi immense des Canadiennes au hockey
«La DPJ cultive la peur chez les parents et les intervenants» -Nancy Audet
Rattrapage
Geneviève Guérin a payé le prix fort
«La DPJ cultive la peur chez les parents et les intervenants» -Nancy Audet
Centres de données: «Personne ne veut devenir un Dollorama d'électricité»
Rattrapage
Le Québec vendra son électricité à 13 cents
Centres de données: «Personne ne veut devenir un Dollorama d'électricité»
Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard
Rattrapage
Pour éviter que cette saga ne s'éternise
Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard