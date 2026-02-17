Situation économique oblige, les consommateurs sont nombreux à faire leurs provisions dans les épiceries à bas prix.
Selon le Journal de Montréal, les propriétaires indépendants affiliés à IGA se plaignent depuis des mois de perdre des parts de marché au profit des magasins à escompte.
Face à la pression, l'entreprise a changé sa stratégie en inaugurant l'offensive « Prix Club ».
«On a l'impression d'avoir perdu le contrôle ces dernières années. Certes, les prix augmentent, mais la complexité pour dénicher des aubaines s'accroît elle aussi. Il faut désormais scruter les circulaires, surveiller les offres limitées à certaines journées — comme le jeudi ou le samedi — et jongler avec les applications mobiles ou les programmes de fidélité obligatoires. En multipliant ainsi les variables, on finit par donner au consommateur le sentiment d'être dépassé par un système de plus en plus exigeant.»