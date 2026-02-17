Situation économique oblige, les consommateurs sont nombreux à faire leurs provisions dans les épiceries à bas prix.

Selon le Journal de Montréal, les propriétaires indépendants affiliés à IGA se plaignent depuis des mois de perdre des parts de marché au profit des magasins à escompte.

Face à la pression, l'entreprise a changé sa stratégie en inaugurant l'offensive « Prix Club ».

