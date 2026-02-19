Investissements massifs pour contrer les tarifs

Alors que l'Institut du Québec dépose un rapport révélant que les tarifs de l'ère Trump n'ont pas eu l'impact catastrophique redouté, Luc Ferrandez sonne l'alarme sur la réaction des gouvernements.

Pour contrer une menace qui ne s'est pas matérialisée, Québec et Ottawa multiplient les investissements massifs: pipeline de 60 milliards, projets portuaires et plan ambitieux d'Hydro-Québec.

Luc Ferrandez craint que ce «pied dans le gaz» ne provoque une pénurie de main-d'œuvre sans précédent et une inflation galopante, menant à une hausse potentielle de 50% des tarifs d'électricité pour les consommateurs.

Écoutez le billet du co-animateur de La commission Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi au micro de Patrick Lagacé.