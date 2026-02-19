 Aller au contenu
Politique internationale
«Conseil de la paix»: organisation sérieuse?

Frappes américaines en Iran: une probabilité de «50-50», selon un expert

par 98.5

0:00
5:48

Lagacé le matin

Lagacé le matin

le 19 février 2026 08:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une femme marche au sanctuaire de Saint Saleh pendant le mois sacré du Ramadan, dans le nord de Téhéran, en Iran, le jeudi 19 février 2026. / (AP Photo/Vahid Salemi)

Le «Conseil de la paix» de Donald Trump pour la reconstruction de Gaza tient sa première réunion jeudi à Washington. 

Si l'initiative attire des chefs d'État influents, le professeur Thomas Juneau demeure pessimiste: les obstacles au désarmement du Hamas et au retrait israélien semblent insurmontables. 

Parallèlement, la tension monte au Moyen-Orient alors que les États-Unis déploient une armada imposante.

Entre négociations nucléaires et menaces de frappes imminentes contre l'Iran, Juneau estime les probabilités d'un conflit armé à «50-50», décrivant une stratégie de «diplomatie coercitive» où Trump tente d'arracher des concessions par la force.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, sur ces sujets jeudi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Ce que plusieurs à l’extrême droite en Israël disent, c’est qu’il faut rendre la vie tellement misérable à Gaza qu’on va les forcer à quitter.»

Thomas Juneau

