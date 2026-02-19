«Conseil de la paix»: organisation sérieuse?

Le «Conseil de la paix» de Donald Trump pour la reconstruction de Gaza tient sa première réunion jeudi à Washington.

Si l'initiative attire des chefs d'État influents, le professeur Thomas Juneau demeure pessimiste: les obstacles au désarmement du Hamas et au retrait israélien semblent insurmontables.

Parallèlement, la tension monte au Moyen-Orient alors que les États-Unis déploient une armada imposante.

Entre négociations nucléaires et menaces de frappes imminentes contre l'Iran, Juneau estime les probabilités d'un conflit armé à «50-50», décrivant une stratégie de «diplomatie coercitive» où Trump tente d'arracher des concessions par la force.

