Le hockey en Italie

L'état de santé du capitaine de hockey masculin, Sidney Crosby, sera évalué quotidiennement, lui qui se retrouve dans l'incertitude après avoir subi une blessure au genou contre les Tchèques.

Pourra-t-il revenir en force pour la demi-finale?

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

Le chroniqueur aborde aussi le duel tant attendu au hockey féminin entre les Canadiennes et les Américaines, qui aura lieu jeudi à 13h.

Bien que les États-Unis soient favoris avec une fiche de 31 buts marqués contre un seul accordé, le clan canadien compte sur sa capitaine Marie-Philip Poulin et sa gardienne de but, Ann-Renée Desbiens, pour créer la surprise.