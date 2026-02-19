Pour les enfants de six mois à cinq ans

Une équipe de chercheurs de l’Université Laval, dirigée par le Dr Guy Boivin, développe actuellement un vaccin innovant destiné aux enfants de six mois à cinq ans.
Ce projet vise à protéger les tout-petits contre plusieurs virus respiratoires responsables de complications graves, telles que la bronchiolite et la pneumonie.
Contrairement aux vaccins traditionnels, celui-ci s'administre par voie nasale, créant ainsi une barrière protectrice directement à la porte d'entrée des infections.
Écoutez le Dr Guy Boivin aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.
«On vient mettre une barrière au niveau nasal à l’entrée des virus respiratoires. [...] On a terminé les évaluations précliniques: notre vaccin a été évalué dans deux modèles animaux qui ont démontré une protection incroyable contre trois virus respiratoires, dont le VRS.»
Le Dr Boivin souligne que ce vaccin «syndromique» cible 95% des cas de bronchiolite en s'attaquant simultanément au virus respiratoire syncytial (VRS), au métapneumovirus et au para-influenza.
Cette approche simplifiée pourrait également aider à contrer la «fatigue vaccinale» observée chez de nombreux parents depuis la pandémie.