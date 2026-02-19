Pour les enfants de six mois à cinq ans

Une équipe de chercheurs de l’Université Laval, dirigée par le Dr Guy Boivin, développe actuellement un vaccin innovant destiné aux enfants de six mois à cinq ans.

Ce projet vise à protéger les tout-petits contre plusieurs virus respiratoires responsables de complications graves, telles que la bronchiolite et la pneumonie.

Contrairement aux vaccins traditionnels, celui-ci s'administre par voie nasale, créant ainsi une barrière protectrice directement à la porte d'entrée des infections.

Écoutez le Dr Guy Boivin aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.