Politique provinciale
Pour éviter que cette saga ne s'éternise

Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard

par 98.5

0:00
11:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 février 2026 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Dans sa chronique politique, jeudi, Jonathan Trudeau analyse le premier test majeur de Charles Milliard à titre de nouveau chef du Parti libéral du Québec, soit le refus définitif de réintégrer Marwah Rizqy au sein du caucus.

Bien que la députée soit populaire dans l'opinion publique, Trudeau estime que Milliard a privilégié la cohésion interne de ses troupes, dont une majorité semble avoir un problème avec la députée de Saint-Laurent.

En tranchant dès sa première semaine à l'Assemblée nationale, le chef libéral a voulu démontrer une autorité ferme pour éviter que cette saga ne s'éternise.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'était probablement mieux pour lui de travailler sur la cohésion de son caucus [...] que de la réintégrer. [...] Ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas niaisé.»

Jonathan Trudeau

Autres sujets traités:

  • Appuis pour Bernard Drainville: trois députés caquistes annoncent leur soutien au ministre dans le dossier du troisième lien;
  • Bernard Drainville semble de plus en plus isolé et coincé dans sa proposition de corridor du troisième lien;
  • Période de questions houleuse: les échanges ont été particulièrement tendus à l'Assemblée nationale;
  • La fermeté de Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

