Dans sa chronique politique, jeudi, Jonathan Trudeau analyse le premier test majeur de Charles Milliard à titre de nouveau chef du Parti libéral du Québec, soit le refus définitif de réintégrer Marwah Rizqy au sein du caucus.
Bien que la députée soit populaire dans l'opinion publique, Trudeau estime que Milliard a privilégié la cohésion interne de ses troupes, dont une majorité semble avoir un problème avec la députée de Saint-Laurent.
En tranchant dès sa première semaine à l'Assemblée nationale, le chef libéral a voulu démontrer une autorité ferme pour éviter que cette saga ne s'éternise.
Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«C'était probablement mieux pour lui de travailler sur la cohésion de son caucus [...] que de la réintégrer. [...] Ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas niaisé.»
Autres sujets traités:
- Appuis pour Bernard Drainville: trois députés caquistes annoncent leur soutien au ministre dans le dossier du troisième lien;
- Bernard Drainville semble de plus en plus isolé et coincé dans sa proposition de corridor du troisième lien;
- Période de questions houleuse: les échanges ont été particulièrement tendus à l'Assemblée nationale;
- La fermeté de Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale.