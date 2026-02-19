Dans sa chronique politique, jeudi, Jonathan Trudeau analyse le premier test majeur de Charles Milliard à titre de nouveau chef du Parti libéral du Québec, soit le refus définitif de réintégrer Marwah Rizqy au sein du caucus.

Bien que la députée soit populaire dans l'opinion publique, Trudeau estime que Milliard a privilégié la cohésion interne de ses troupes, dont une majorité semble avoir un problème avec la députée de Saint-Laurent.

En tranchant dès sa première semaine à l'Assemblée nationale, le chef libéral a voulu démontrer une autorité ferme pour éviter que cette saga ne s'éternise.

