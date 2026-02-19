Amende de 500$

Dans sa chronique, jeudi matin, Luc Ferrandez revient sur la décision du Tribunal des droits de la personne d'accorder 500$ à Alexe Frédéric Migneault, une personne non binaire, parce qu'un salon de coiffure n'offrait pas l'option «non binaire» sur son formulaire de rendez-vous.

Pour le chroniqueur, cette affaire illustre un virage idéologique dangereux où la Commission se laisse «instrumentaliser» par des causes qu'il juge ridicules, au risque de perdre toute crédibilité auprès de la population.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il craint que l'accumulation de telles décisions ne provoque un ressac politique majeur qui balaierait des droits fondamentaux beaucoup plus essentiels.