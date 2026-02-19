 Aller au contenu
Musique
Le «Boss» lance une tournée politique

Bruce Springsteen contre Donald Trump: un «printemps de rébellion»

par 98.5

0:00
4:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 février 2026 08:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bruce Springsteen contre Donald Trump: un «printemps de rébellion»
Bruce Springsteen / (AP Photo/Chris Pizzello, File)

La guerre des mots est officiellement déclarée entre le «Boss» et la Maison-Blanche.

Bruce Springsteen a annoncé une nouvelle tournée américaine, intitulée Land of Hope and Dreams, qu'il dédie à la défense de la démocratie et de la Constitution, s'attaquant ouvertement à Donald Trump qu'il qualifie d'«aspirant roi».

La réplique du camp Trump ne s'est pas fait attendre: le porte-parole du président a traité l'artiste de «perdant» au «cerveau pourri».

Malgré ces attaques, les chiffres donnent raison à Springsteen, dont la tournée actuelle bat des records historiques.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, jeudi à Lagacé le matin. 

«Springsteen est certainement l'artiste le plus engagé contre l'administration du président en ce moment.»

Catherine Brisson

Vous aimerez aussi

Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
Lagacé le matin
Roxane Bruneau et Michael Bublé : un duo improbable
0:00
3:57
Rick Duff prépare sa rentrée au National le 21 février
Le Québec maintenant
Rick Duff prépare sa rentrée au National le 21 février
0:00
11:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Québec risque-t-il une crise de surchauffe inflationniste?
Rattrapage
Investissements massifs pour contrer les tarifs
Le Québec risque-t-il une crise de surchauffe inflationniste?
Manque de discernement à la Commission des droits de la personne
Rattrapage
Amende de 500$
Manque de discernement à la Commission des droits de la personne
Sidney Crosby blessé au genou: sera-t-il prêt pour la demi-finale?
Rattrapage
Le hockey en Italie
Sidney Crosby blessé au genou: sera-t-il prêt pour la demi-finale?
Paralysé après un bête accident, il inspire les réseaux sociaux
Rattrapage
L'appel à l'aide d'un combattant
Paralysé après un bête accident, il inspire les réseaux sociaux
Hockey: un match d'anthologie entre le Canada et la Tchéquie
Rattrapage
Quarts de finale des Jeux de Milan
Hockey: un match d'anthologie entre le Canada et la Tchéquie
Frappes américaines en Iran: une probabilité de «50-50», selon un expert
Rattrapage
«Conseil de la paix»: organisation sérieuse?
Frappes américaines en Iran: une probabilité de «50-50», selon un expert
Un premier vaccin nasal québécois contre les virus respiratoires
Rattrapage
Pour les enfants de six mois à cinq ans
Un premier vaccin nasal québécois contre les virus respiratoires
Immobilier: près d’une maison sur deux vendue sans garantie légale
Rattrapage
Acheter à ses risques et périls
Immobilier: près d’une maison sur deux vendue sans garantie légale
Pierre Poilievre fragilisé: un autre député conservateur joint les Libéraux
Rattrapage
Un climat interne toxique
Pierre Poilievre fragilisé: un autre député conservateur joint les Libéraux
Jeux de Milan: le défi immense des Canadiennes au hockey
Rattrapage
Le rôle essentiel de milliers de bénévoles
Jeux de Milan: le défi immense des Canadiennes au hockey
«La DPJ cultive la peur chez les parents et les intervenants» -Nancy Audet
Rattrapage
Geneviève Guérin a payé le prix fort
«La DPJ cultive la peur chez les parents et les intervenants» -Nancy Audet
Centres de données: «Personne ne veut devenir un Dollorama d'électricité»
Rattrapage
Le Québec vendra son électricité à 13 cents
Centres de données: «Personne ne veut devenir un Dollorama d'électricité»
Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard
Rattrapage
Pour éviter que cette saga ne s'éternise
Marwah Rizqy: un premier test de leadership réussi pour Charles Milliard
Eileen Gu: l’athlète entre gloire olympique et tempête politique
Rattrapage
Qualifiée de «traître» aux États-Unis
Eileen Gu: l’athlète entre gloire olympique et tempête politique