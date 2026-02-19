Le «Boss» lance une tournée politique

La guerre des mots est officiellement déclarée entre le «Boss» et la Maison-Blanche.

Bruce Springsteen a annoncé une nouvelle tournée américaine, intitulée Land of Hope and Dreams, qu'il dédie à la défense de la démocratie et de la Constitution, s'attaquant ouvertement à Donald Trump qu'il qualifie d'«aspirant roi».

La réplique du camp Trump ne s'est pas fait attendre: le porte-parole du président a traité l'artiste de «perdant» au «cerveau pourri».

Malgré ces attaques, les chiffres donnent raison à Springsteen, dont la tournée actuelle bat des records historiques.

