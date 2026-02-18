Explosion des coûts et droits de douane

L'histoire de l'entreprise québécoise Sheertex, qui fabrique des bas de nylon «indestructibles» à Pointe-Claire, sert de leçon brutale en affaires: une excellente idée ne garantit pas le succès.

Malgré un investissement de 35 millions de dollars d'Investissement Québec, l'entreprise a été vendue après avoir été étouffée par l'explosion des coûts et les droits de douane.

Ce cas s'inscrit dans une tendance nationale inquiétante où, depuis cinq trimestres, les fermetures d'entreprises surpassent les ouvertures au Canada.

Marie-Eve Fournier invite également à la prudence face à l'explosion de l'offre des fonds négociés en bourse (FNB).

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.