Économie
Explosion des coûts et droits de douane

Entreprises au Canada: plus de fermetures que d'ouvertures depuis 15 mois

par 98.5

0:00
7:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 février 2026 07:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Entreprises au Canada: plus de fermetures que d'ouvertures depuis 15 mois
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L'histoire de l'entreprise québécoise Sheertex, qui fabrique des bas de nylon «indestructibles» à Pointe-Claire, sert de leçon brutale en affaires: une excellente idée ne garantit pas le succès.

Malgré un investissement de 35 millions de dollars d'Investissement Québec, l'entreprise a été vendue après avoir été étouffée par l'explosion des coûts et les droits de douane.

Ce cas s'inscrit dans une tendance nationale inquiétante où, depuis cinq trimestres, les fermetures d'entreprises surpassent les ouvertures au Canada.

Marie-Eve Fournier invite également à la prudence face à l'explosion de l'offre des fonds négociés en bourse (FNB).

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin

