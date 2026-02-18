 Aller au contenu
Politique municipale
Nombre record cet hiver

Nid-de-poule: réparation en quantité, mais de moindre qualité?

par 98.5

0:00
6:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 février 2026 15:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nid-de-poule: réparation en quantité, mais de moindre qualité?
Le nombre élevé de nids-de-poule cet hiver à Montréal serait en partie causé par la pression exercée sur les employés municipaux pour privilégier la quantité des réparations plutôt que leur qualité. / Ronstik / Adobe Stock

Le nombre élevé de nids-de-poule cet hiver à Montréal serait en partie causé par la pression exercée sur les employés municipaux pour privilégier la quantité des réparations plutôt que leur qualité.

C'est l'avis du président du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Jean-Pierre Lauzon.

Écoutez-le aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

«Parce qu'il faut comprendre qu'entre deux tempêtes de neige, on nettoie pour les citoyens. Et souvent, les nids de poule, vu qu'on n'a pas le temps de mettre de l'asphalte chaud avec de la colle, puis de bien compresser l'asphalte ou un rouleau. Donc, c'est toujours à recommencer. Et nos cols bleus manquent d'équipement.»

Jean-Pierre Lauzon

Vous aimerez aussi

Tramway de Gatineau: la mairesse ne décolère pas après la décision de Québec
La commission
Tramway de Gatineau: la mairesse ne décolère pas après la décision de Québec
0:00
6:50
Lutte contre l’itinérance: Montréal mise sur une unité d’élite
La commission
Lutte contre l’itinérance: Montréal mise sur une unité d’élite
0:00
3:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'était une décision très sage» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Marwah Rizqy non réintégrée au Parti libéral
«C'était une décision très sage» -Nathalie Normandeau
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter
Rattrapage
Nouvelle règle du FCC
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter
D'autres honneurs pour Taylor Swift
Rattrapage
Musique
D'autres honneurs pour Taylor Swift
Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»
Rattrapage
Hockey masculin aux Jeux Milan
Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»
«Je trouve que c'est une dérive très, très sérieuse» -Éric Duhaime
Rattrapage
Jugement pour une coupe de cheveux non binaire
«Je trouve que c'est une dérive très, très sérieuse» -Éric Duhaime
Steven Dubois remporte l'or au 500m courte piste
Rattrapage
Jeux de Milan
Steven Dubois remporte l'or au 500m courte piste
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
Rattrapage
Elle ne sera pas réintégrée
Marwah Rizqy demeure hors du caucus libéral de Charles Milliard
Nouvel album de U2: «Le groupe aborde plusieurs points chauds politiques»
Rattrapage
Days of Ash
Nouvel album de U2: «Le groupe aborde plusieurs points chauds politiques»
Une formule peu optimale à revoir dans l'avenir
Rattrapage
Tournoi de hockey de Milan
Une formule peu optimale à revoir dans l'avenir
Un centre commercial dédié aux articles de seconde main
Rattrapage
Tricentris
Un centre commercial dédié aux articles de seconde main
Commence-t-on à s'attaquer à la faible productivité de notre secteur agricole?
Rattrapage
Économie
Commence-t-on à s'attaquer à la faible productivité de notre secteur agricole?
Patinage longue piste: Maltais, Blondin et Weidemann remportent l'or
Rattrapage
Tout comme en 2022
Patinage longue piste: Maltais, Blondin et Weidemann remportent l'or
Alexandre Boulerice voudrait être candidat pour Québec solidaire
Rattrapage
Rumeurs persistantes
Alexandre Boulerice voudrait être candidat pour Québec solidaire
«C'est la proposition la plus intelligente que j'ai entendue»
Rattrapage
L'Idée de Christine Fréchette pour le 3e lien
«C'est la proposition la plus intelligente que j'ai entendue»