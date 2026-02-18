 Aller au contenu
Jeux de Milan
Hockey masculin aux Jeux Milan

Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»

Victoire du Canada contre la Tchéquie: «Dans les meilleurs matchs de ma vie»
Le Canada célèbre un autre but. / Photo PC

Le Canada a remporté son duel de quarts de finale en prolongation après une lutte serrée contre la Tchéquie, mercredi, aux Jeux de Milan.

Écoutez Jean-Michel Dufaux, animateur, chroniqueur, auteur et grand voyageur, discuter de ce match auquel il a assisté, au micro de Philippe Cantin.

«C'est dans les meilleurs matchs de ma vie. La nervosité qu'on avait, tout le monde... Il fallait que l’on compte vite en troisième, puis on est passé proche. Puis, c'est la beauté, le drame des Jeux. C'est un match... Tout peut arriver! Mais il y avait vraiment un sentiment que ça pouvait finir aujourd'hui.»

Jean-Michel Dufaux

