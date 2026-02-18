 Aller au contenu
Days of Ash

Nouvel album de U2: «Le groupe aborde plusieurs points chauds politiques»

La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le groupe de rock irlandais U2 a fait paraître mercredi son tout nouvel album Days of Ash, qui se penche sur plusieurs enjeux d'actualité.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter au micro de Philippe Cantin.

«Le groupe aborde plusieurs points chauds politiques à travers le monde, notamment les raids du ICE aux États-Unis, les conflits en Iran, la guerre en Ukraine, les colonies israéliennes en Cisjordanie. Cinq chansons originales et un poème. Il y a beaucoup de profondeur dans les textes».

Catherine Beauchamp

