D'autres honneurs pour Taylor Swift

par 98.5

0:00
8:54

le 18 février 2026 16:42

Taylor Swift, avec son album The Life of a Showgirl, a remporté le prix mondial de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (AFPA) pour l'année 2025 / Lewis Joly, File / The Associated Press

Taylor Swift, avec son album The Life of a Showgirl, a remporté le prix mondial de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (AFPA) pour l'année 2025, marquant sa sixième victoire et quatrième année consécutive, grâce à des records de ventes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • D'autres honneurs et records pour Taylor Swift;
  • Des patineurs géorgiens ont gagné une médaille d'argent aux Jeux de Milan en patinant sur la chanson québécoise Keeping Me Alive, de Jonathan Roy.
  • Paul McCartney est à l’honneur avec une exposition sur le groupe Wings au Rock'n'Roll Hall of Fame.

