Taylor Swift, avec son album The Life of a Showgirl, a remporté le prix mondial de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (AFPA) pour l'année 2025, marquant sa sixième victoire et quatrième année consécutive, grâce à des records de ventes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

