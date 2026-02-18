Taylor Swift, avec son album The Life of a Showgirl, a remporté le prix mondial de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (AFPA) pour l'année 2025, marquant sa sixième victoire et quatrième année consécutive, grâce à des records de ventes.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- D'autres honneurs et records pour Taylor Swift;
- Des patineurs géorgiens ont gagné une médaille d'argent aux Jeux de Milan en patinant sur la chanson québécoise Keeping Me Alive, de Jonathan Roy.
- Paul McCartney est à l’honneur avec une exposition sur le groupe Wings au Rock'n'Roll Hall of Fame.