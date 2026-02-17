Beaucoup de gens ont, un jour ou l'autre, acheté un article de seconde main.

Tricentris, l'un des plus grands centres de tri au Québec, s'apprête à créer le premier centre commercial entièrement dédié aux articles d'occasion et recyclés à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Écoutez à ce sujet Myriam Forget-Charland, conseillère principale chez Tricentris, la coop, au micro de Philippe Cantin.

Inspiré par un modèle suédois, ce projet vise à encourager la classe moyenne à adopter une consommation plus durable, en faisant du «seconde main la première option».

Le centre, qui sera aménagé dans une ancienne usine de transformation de papier, devrait rassembler 20 à 25 commerces de réemploi (vêtements, meubles, électronique, etc.) et pourrait inclure une épicerie anti-gaspillage.

L'ouverture est prévue en début 2027. Tricentris prévoit aussi des ateliers pour apprendre à réparer des objets et la revalorisation des invendus.