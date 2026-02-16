 Aller au contenu
Société
Photo publiée sur les réseaux sociaux

Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»

par 98.5

0:00
23:09

Entendu dans

Radio textos

le 16 février 2026 10:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Une candidate du Parti québécois faussement traitée de «trumpiste»
Stéphane Gendron / Cogeco Média

La candidate du Parti québécois pour l’élection partielle dans Chicoutimi a dû s’expliquer en fin de semaine après qu’une photo d’elle où elle semble encourager Donald Trump ait circulé sur les réseaux sociaux. 

Est-ce que Marie-Karlynn Laflamme est une «trumpiste»? 

La photo la montre portant une casquette «The Man» devant deux cartons de Donald Trump grandeur nature.

Sur Facebook, la candidate péquiste a expliqué que la casquette faisait plutôt référence à sa lutteuse préférée Becky Lynch et que la photo se voulait sarcastique. 

Prise au Tennessee en mai 2024, avant la réélection de Donald Trump, cette photo a été publiée par son conjoint en février 2025.Ce dernier l'a toutefois retirée rapidement, craignant que la blague soit mal comprise. Ce qui s’est avéré…

Écoutez Stéphane Gendron commenter la saga entourant Marie-Karlynn Laflamme avec Marie-Eve Tremblay à Radios Textos

Selon lui, ça démontre l’importance de faire le ménage de ses photos avant de se lancer en politique. 

«Il n’y a plus de fin. Ce n’est pas le fun faire campagne électorale aujourd’hui à l’heure de l’exhibitionnisme et du voyeurisme. On parlait qu’il y a des politiciens qui aiment ça se montrer à gauche et à droite, mais n’oubliez jamais qu’il y a des voyeurs qui ne cherchent qu’à vous prendre en défaut.»

Stéphane Gendron

