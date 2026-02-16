Photo publiée sur les réseaux sociaux

La candidate du Parti québécois pour l’élection partielle dans Chicoutimi a dû s’expliquer en fin de semaine après qu’une photo d’elle où elle semble encourager Donald Trump ait circulé sur les réseaux sociaux.

Est-ce que Marie-Karlynn Laflamme est une «trumpiste»?

La photo la montre portant une casquette «The Man» devant deux cartons de Donald Trump grandeur nature.

Sur Facebook, la candidate péquiste a expliqué que la casquette faisait plutôt référence à sa lutteuse préférée Becky Lynch et que la photo se voulait sarcastique.

Prise au Tennessee en mai 2024, avant la réélection de Donald Trump, cette photo a été publiée par son conjoint en février 2025.Ce dernier l'a toutefois retirée rapidement, craignant que la blague soit mal comprise. Ce qui s’est avéré…

Écoutez Stéphane Gendron commenter la saga entourant Marie-Karlynn Laflamme avec Marie-Eve Tremblay à Radios Textos.

Selon lui, ça démontre l’importance de faire le ménage de ses photos avant de se lancer en politique.