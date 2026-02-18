 Aller au contenu
Jeux de Milan

Steven Dubois remporte l'or au 500m courte piste

Le Québec maintenant

le 18 février 2026

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Steven Dubois remporte l'or au 500m courte piste
Le Canada a remporté une 4e médaille d'or aux Jeux de Milan mercredi grâce au patineur de vitesse Steven Dubois, qui a remporté l'épreuve de 500 mètres en patinage de vitesse courte piste. / Nathan Denette / La Presse canadienne

Le Canada a remporté une quatrième médaille d'or aux Jeux de Milan mercredi, grâce à Steven Dubois, qui a remporté l'épreuve de 500 mètres en patinage de vitesse courte piste.

Écoutez Philippe Gagnon, qui suit les jeux de près, en discuter mercredi au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.

«Un duel entre deux nations, le Canada, avec deux représentants et trois patineurs des Pays-Bas. Steven Dubois a eu un départ canon et, par la suite, a ralenti le groupe pendant deux tours. En arrière, ça a essayé de dépasser, mais là, ça a entraîné des chutes, à ce moment-là, il a accéléré. Ça a surpris tout le monde. Il a franchi la ligne d'arrivée avec pratiquement personne à côté de lui.»

Philippe Gagnon

