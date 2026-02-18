Le Canada a remporté une quatrième médaille d'or aux Jeux de Milan mercredi, grâce à Steven Dubois, qui a remporté l'épreuve de 500 mètres en patinage de vitesse courte piste.

Écoutez Philippe Gagnon, qui suit les jeux de près, en discuter mercredi au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.