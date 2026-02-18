Elle ne sera pas réintégrée

Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a confirmé mercredi que la députée Marwah Rizqy ne sera pas réintégrée au caucus des députés libéraux pour le moment.

Cette décision, annoncée après deux discussions avec l'intéressée et une consultation de 40 minutes à huis clos avec le caucus, repose sur des procédures judiciaires et éthiques toujours en cours.

Écoutez le chef de bureau politique de Cogeco Média à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Milliard a précisé que cette décision n'est pas liée à un quelconque ressentiment ou au dossier de Pablo Rodriguez, vantant même le professionnalisme de la députée.

Toutefois, la poursuite d'un million de dollars intentée par l'ex-attachée de presse Geneviève Hinse pour congédiement illégal, ainsi que l'analyse d'un rapport de la commissaire à l'éthique concernant des cartes de membre, empêchent son retour immédiat.