Sports
Tournoi de hockey de Milan

Une formule peu optimale à revoir dans l'avenir

par 98.5 Sports

0:00
6:10

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 février 2026 18:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
Une formule peu optimale à revoir dans l'avenir
Mario Langlois / Cogeco Média

Écoutez Mario Langlois souligner au micro de Philippe Cantin que la formule retenue pour le tournoi de hockey des Jeux de Milan n'est pas optimale et nous propose peu de grands matchs.

Les sujets discutés

  • Tournoi de hockey: la formule actuelle jugée peu compétitive;
  • Le tournoi n'a pas mené à de l'émotion comme ce fut le cas à la Confrontation des 4 Nations;
  • On parle de la médaille de Valérie Maltais en poursuite féminine par équipe en patinage de vitesse longue piste
  • Les Canadiens de Montréal sont de retour à l'entraînement... sauf Patrik Laine;
  • Martin St-Louis et la stratégie de l'équipe à l'approche de la date limite des transactions.

