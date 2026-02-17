Tournoi de hockey de Milan

Écoutez Mario Langlois souligner au micro de Philippe Cantin que la formule retenue pour le tournoi de hockey des Jeux de Milan n'est pas optimale et nous propose peu de grands matchs.
Les sujets discutés
- Tournoi de hockey: la formule actuelle jugée peu compétitive;
- Le tournoi n'a pas mené à de l'émotion comme ce fut le cas à la Confrontation des 4 Nations;
- On parle de la médaille de Valérie Maltais en poursuite féminine par équipe en patinage de vitesse longue piste
- Les Canadiens de Montréal sont de retour à l'entraînement... sauf Patrik Laine;
- Martin St-Louis et la stratégie de l'équipe à l'approche de la date limite des transactions.