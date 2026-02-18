Nouvelle règle du FCC

 Aller au contenu
Politique internationale
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter

par 98.5

le 18 février 2026 16:58

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Stephen Colbert diffuse une entrevue qu'on lui a interdit de présenter
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L'animateur et présentateur de télévision Stephen Colbert a décidé de présenter une entrevue avec un élu démocrate au Late Show, alors qu'un avocat de CBS l'aurait informé que l'entretien ne pourrait être diffusé. 

Cette entrevue serait allée à l'encontre de nouvelle règle de Federal Communications Commission (FCC), selon laquelle les candidats politiques des partis démocrate et républicain doivent bénéficier d'un temps égal sur les ondes télévisuelles.

Écoutez Valérie Beaudoin en discuter mercredi avec Philippe Cantin. alors que les talk-shows étaient auparavant exemptée d'une telle règle. 

«Il dit qu'on a essayé de l'empêcher d'avoir l'entrevue et qu'elle soit diffusée par peur d'être dans les mauvaises grâces de Trump. Stephen Colbert, qui quitte en mai, s'est dit : il n'y en a pas de problème. Non seulement je vais en parler dans mon introduction en direct à la télé, mais je vais vous mettre l'entrevue sur le web plus tard. Il dit qu'il n'a pas peur même si son employeur lui dit de ne pas le faire.»

Valérie Beaudoin

