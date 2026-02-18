Nouvelle règle du FCC

L'animateur et présentateur de télévision Stephen Colbert a décidé de présenter une entrevue avec un élu démocrate au Late Show, alors qu'un avocat de CBS l'aurait informé que l'entretien ne pourrait être diffusé.

Cette entrevue serait allée à l'encontre de nouvelle règle de Federal Communications Commission (FCC), selon laquelle les candidats politiques des partis démocrate et républicain doivent bénéficier d'un temps égal sur les ondes télévisuelles.

Écoutez Valérie Beaudoin en discuter mercredi avec Philippe Cantin. alors que les talk-shows étaient auparavant exemptée d'une telle règle.