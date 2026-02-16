Grandes manifestations de la diaspora iranienne

Des centaines de milliers de membres de la diaspora iranienne et des sympathisants ont manifesté pendant la fin de semaine, notamment à Toronto, afin de réclamer une intervention américaine en Iran.

Ils demandent notamment au président Donald Trump de faire pression pour provoquer un changement de régime.

Au même moment, les États-Unis massent des forces d’une importance record aux portes de l’Iran, comme s’ils se préparaient à une offensive militaire de longue durée.

Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine au micro de Patrick Lagacé, lundi.

