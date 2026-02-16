Grandes manifestations de la diaspora iranienne

Des centaines de milliers de membres de la diaspora iranienne et des sympathisants ont manifesté pendant la fin de semaine, notamment à Toronto, afin de réclamer une intervention américaine en Iran.
Ils demandent notamment au président Donald Trump de faire pression pour provoquer un changement de régime.
Au même moment, les États-Unis massent des forces d’une importance record aux portes de l’Iran, comme s’ils se préparaient à une offensive militaire de longue durée.
Autres sujets abordés
- La crise humanitaire à Cuba risque de provoquer des désordres sociaux;
- Le Canada se fait accuser d’être beaucoup plus discret sur la question des droits de l’homme alors qu’il veut relancer les relations d’affaires avec Pékin.