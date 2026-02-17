 Aller au contenu
Politique internationale
États-Unis

Jesse Jackson, un pionnier des droits civiques, s'éteint

le 17 février 2026 17:01

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le pasteur Jesse Jackson, figure majeure des droits civiques aux États-Unis, est décédé à l'âge de 84 ans.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin survoler la carrière de cet Afro-Américain qui a été un pionnier dans plusieurs domaines.

Les sujets discutés

  • Jackson était avec Martin Luther King Jr. le jour de son assassinat, en 1968;
  • Jesse Jackson a été candidat à la présidence américaine en 1984 et 1988
  • Il a aussi été négociateur pour les États-Unis lors de crises internationales;
  • Donald Trump réagit en politisant l’hommage à Jackson;
  • L’affaire Epstein suscite des réactions d’Hillary Clinton.

