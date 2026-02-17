Le pasteur Jesse Jackson, figure majeure des droits civiques aux États-Unis, est décédé à l'âge de 84 ans.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin survoler la carrière de cet Afro-Américain qui a été un pionnier dans plusieurs domaines.
Les sujets discutés
- Jackson était avec Martin Luther King Jr. le jour de son assassinat, en 1968;
- Jesse Jackson a été candidat à la présidence américaine en 1984 et 1988
- Il a aussi été négociateur pour les États-Unis lors de crises internationales;
- Donald Trump réagit en politisant l’hommage à Jackson;
- L’affaire Epstein suscite des réactions d’Hillary Clinton.